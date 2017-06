La NASA encuentra 10 nuevos planetas parecidos a la Tierra ¡Ya son casi 50!

La misión Kepler, conformada por científicos de la NASA, continúa con sus exploraciones espaciales. Ellos se encargan de buscar exoplanetas: planetas que orbitan una estrella que no es el sol, es decir, que no está dentro de nuestro Sistema Solar. Entre los últimos descubrimientos de la ciencia, figuran 10 nuevos exoplanetas con características similares a los de la Tierra.

Desde marzo de 2009 hasta mayo de 2013, Kepler observó cerca de 145.000 estrellas parecidas al Sol en una pequeña sección del cielo nocturno cerca de la constelación Cygnus, donde encontraron estos 10 nuevos candidatos a planetas similares a la Tierra, que ya suman 49. Si alguno de ellos tiene atmósferas estables, incluso existe la posibilidad de que puedan albergar vida extraterrestre, afirmaron los expertos. La mayoría de estas estrellas se encontraban a cientos o miles de años luz de distancia, por lo que son pocas las posibilidades de que alguna vez sean visitadas por humanos. Sin embargo, los datos revelan lo comunes que son los planetas similares a la Tierra.

Aún no se puede decir demasiado acerca de estos 10 nuevos planetas, más allá de sus similitudes aparentes con el nuestro y que sus órbitas se encuentran en la zona potencialmente habitable de sus sistemas solares, donde es probable que el agua sea estable y líquida, no congelada o en ebullición. Aunque, claro está, esto no garantiza su habitabilidad: la atmósfera y su tectónica de placas son también elementos a tener en cuenta.





El método para detectar planetas que usan los científicos de Kepler consiste en buscar variaciones en el brillo de una estrella, causadas por un planeta que bloquea una fracción de la luz de los astros (como cuando la Luna eclipsa al Sol). Debido a que la mayoría de los planetas orbitan en el mismo disco o plano, Kepler solo puede ver una fracción de sistemas solares lejanos: los exoplanetas que están ligeramente inclinados hacia arriba o hacia abajo le son invisibles.



A pesar de estos desafíos, Kepler ha revelado la existencia de 4.034 candidatos a planeta, con 2.335 confirmados como exoplanetas. Y estos son solo los encontrados en el 0,25% del cielo nocturno. “La mayoría de ellos parecen pertenecer a una clase completamente nueva de planetas, llamada mini-Neptunos”, cuyo tamaño está entre el de la Tierra y los gigantes de gas de nuestro sistema solar. Las supertierras, que son planetas rocosos que pueden ser hasta 10 veces más masivos que el nuestro, también son muy comunes.



Aunque solo haya por ahora menos de medio centenar de candidatos a exotierras, el descubrimiento ha sacudido el mundo científico, ya que podría significar que miles de millones de mundos como esos podrían existir solo en la Vía Láctea.



Encontrar un planeta con una atmósfera habitable no es solo es poco probable sino difícil de detectar. Sin embargo, hace unos meses, un equipo de astrónomos detectó una atmósfera rodeando la supertierra Gliese 1132b (GJ1132b). El referido planeta está ubicado a 39 años luz en la constelación Vela. Se trata de la primera vez que se confirma la presencia de una atmósfera alrededor de un planeta tan parecido a la Tierra (de 1.6 veces la masa terrestre y 1.4 su radio), lo que convierte al GJ1132b en un objetivo prometedor para los expertos dedicados a la búsqueda de vida extraterrestre. El trabajo con estas conclusiones fue publicado en la revista The Astronomical Journal.









* Texto adaptado de N+1.



