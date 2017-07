Cipriani: ¿Cardenal habla de ideología de género en misa por Fiestas Patrias? [VIDEO y FOTOS]

El cardenal Juan Luis Cipriani ofició la tradicional misa por Fiestas Patrias. Durante la Homilía, el sacerdote habló sobre ideologías que se ponen de moda y que pretenden generar un pensamiento único.



"Con todo el respeto que se merecen, pero pretender imponer ideologías que se ponen de moda pasajera bajo el título de modernidad", indicó el cardenal Juan Luis Cipriani. El presidente Pedro Pablo Kuczynski lo escuchó atento.



Además, Juan Luis Cipriani cree que estas ideologías generan división entre los peruanos. "Despertemos la fuerza de nuestros ser peruanos, no perdamos más tiempo en discusiones ideológicas de unos pocos que no interesan al pueblo", dijo enérgico el sacerdote.



Juan Luis Cipriani se ha referido en otras ocasiones a la ideología de género y a pesar de que en esta ocasión no mencionó la palabra género, sus palabras parecen referirse a esta. Mira aquí lo que dijo el sacerdote.





