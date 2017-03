Colegio Héctor de Cárdenas: Director renunció tras denuncias de abuso sexual

Juan Borea Odría, director del colegio Héctor de Cárdenas, en Jesús María, renunció a su cargo luego de que varios ex alumnos lo acusaran de tocamientos indebidos y maltrato físico.



Borea, licenciado en Educación Secundaria y miembro fundador de Foro Educativo, negó las versiones a través de un escueto comunicado.



"Es cierto que durante algunos años de mi vida les pedí a algunos alumnos que se sacaran los zapatos y las medias para hacerles cosquillas en el pie. En aquel momento no pensaba que este comportamiento pudiera hacerles daño a los alumnos", señala parte del texto.



¿Pero qué dicen los testimonios de los ex alumnos del colegio Héctor de Cárdenas?



Así se desató el escándalo. Rafael Camilo Salgado (33) fue el primero en denunciar a Juan Borea Odría de abuso sexual. "Juan Borea me usó para su placer cuando yo solo era un niño. Tenía menos de 10 años", escribió el ex alumno en su muro de Facebook.



"A ningún niño le debe pasar JAMÁS! ojalá esto ayude a eso!", agregó Salgado.



A esta grave denuncia, se sumó la de Gabriel Acevedo Velarde, ex alumno del colegio Héctor de Cárdenas.



"Yo también sufrí la misma experiencia de abuso sexual por parte de Juan Borea. Hace no mucho pensé en hacerla pública, pero entre la vergüenza y no saber qué caminos tomar, el impulso se diluyó", escribió Acevedo en Facebook.



También se conoció el testimonio de Rodrigo Gutiérrez Morcos, otro ex alumno, quien contó que Borea daba elegir entre dos "castigos" a los alumnos que supuestamente habían tenido una mala conducta: una suspensión o "cosquillas".



"(...) te pedía que apoyes tu pie en su pierna y empezaba a hacer las cosquillas en la planta... poco a poco acercaba tu pie hacia su zona genital y seguía intensamente con las cosquillas hasta que sentías que tu pie chocaba con algo duro. Era el pene de Borea que estaba en el clímax”, indicó.



Daniel Mercado, otro ex alumno, contó en Facebook que "a mi, el señor Juan Borea Odría, director del colegio Héctor de Cárdenas, también me “uso para su placer” cuando yo era un chico de 12 años en el año 1995, fueron dos ocasiones en las que Juan Borea Odría abuso de mi con tocamientos indebidos".



En tanto, el grupo de exalumnos de la promoción 1999 del centro educativo publicó un mensaje de apoyo a las víctimas. "Manifestamos nuestra indignación por la persona que tenía como principal responsabilidad velar y cuidar nuestra integridad y formarnos como ciudadanos con valores y que a pesar de ello, se aprovechó de su posición de poder de manera sistemática y premeditada para coaccionar a nuestros compañeros, en ese momento menores de edad y realizar en ellos, actos de naturaleza sexual. Juan traicionó la confianza no solo de quienes tuvo a su cargo, sino de los padres que apostaron por su proyecto y que creyendo en él, dejaron a sus hijos bajo su tutela".