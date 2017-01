Los colegios con las mensualidades más caras en Lima

Sí, las pensiones en los colegios privados de Lima incrementaron este 2017. De acuerdo al informe del Grupo Educación al Futuro, la mensualidad más cara este año es nada menos que la del colegio Franklin Delano Roosevelt, que llega a 1,486 dólares.



En segundo lugar se ubica el colegio Markham College con una pensión de 1,240 dólares, seguido de Newton College con una mensualidad de 971 dólares.



Es decir, las pensiones de estos centros educativos aumentarán en 6% este año.



A continuación la lista de los colegios con las mensualidades más altas:





1. Franklin Delano Roosevelt (US$ 1,486)

​2. Markham College (US$ 1,240)

3. Newton College (US$ 971)

4. San Silvestre School (S/. 3,100)

5. Peruano Británico (S/. 2,794)

6. Áleph (S/. 2,680)

7. Hiram Bingham (S/. 2,622)

8. Pestalozzi (S/. 2,500)

9. Casuarinas College (S/. 2,400)

10. Antonio Raimondi (S/. 2,400)

11. Alpamayo / Salcantay (S/. 2,260)

12. Altair (S/. 2,250)

13. San Pedro / Villa Caritas (S/. 2,240)

14. Villa María La Planicie (S/. 2,200)

15. Cambridge College Lima (S/. 2,170)

16. Villa Per Se (S/. 2,150)

17. Alexander Von Humboldt (S/. 2,050)