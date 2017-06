Colombiana acusó a su pareja de arrastrarla con su camioneta, pero no quiso denunciarlo [VIDEO] 

Una ciudadana colombiana decidió no formalizar la denuncia contra su pareja de nacionalidad peruana, a quien en un inicio acusó de agredirla brutalmente. Solo en lo que va del año se han registrado más de 40 feminicidios y 258 tentativas. Todavía hay una alta cifra de mujeres que no se atreven a denunciar a sus agresores.



Según el informe de Latina, la mujer terminó irreconocible tras haber sido agredida por su pareja. El hombre la habría arrastrado más de 10 metros con su vehículo dentro del estacionamiento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.



El parte policial señala que el hecho ocurrió el sábado 24 de junio a las 3 de la tarde. La mujer, quien terminó ensangrentada, contó que su esposo y padre de sus dos hijos, aprovechó un descuido y la arrastró con su camioneta. El cobarde hecho habría ocurrido tras una discusión.



La policía logró ubicar al sujeto en su domicilio. Pero una vez en la comisaría, habría negado todas las acusaciones de su esposa.



Pero la situación se volvió más confusa cuando la mujer no quiso ratificar su primera versión, ni formalizar su denuncia.



La Policía ha iniciado las investigaciones del caso. Ahora trabajan en ubicar los videos de las cámaras de seguridad del aeropuerto, que finalmente podrán validar lo contado por la ciudadana colombiana.