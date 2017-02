Comas: estilista hizo correr a violador a puñetes

Una valiente estilista hizo correr a golpes a un depravado que se hizo pasar como cliente e intentó agredirla sexualmente dentro de su salón de belleza, en Comas. Las cámaras de seguridad grabaron al delincuente.



La agraviada, F.B.L. (50), denunció que el joven, de aproximadamente 25 años, se apareció en su salón ubicado en la avenida México.



“Ingresó al local, pero en todo momento lo vi nervioso porque entraba y salía. Después de unos minutos se decidió a quedarse”, recordó la peinadora.



Se sentó en un sillón, pero de pronto solicitó el baño, que usó sin cerrar la puerta, acción que le llamó la atención a la víctima. Luego salió y se sentó en la silla para ser atendido.



LA SORPRENDIÓ

“Cuando le iba a poner la capa, me cogió de los brazos con fuerza, me arrastró y me dijo: ‘Vamos para adentro y se dirigió al baño’”, explicó la trabajadora.



La dueña del local forcejeó con el depravado, quien la golpeó en los brazos, pero ella luchó con todas sus fuerzas y pudo zafarse.

“Comencé a gritar y él intentó jalarme de nuevo al baño. Ahí me solté y lo golpeé a puñetes y patadas. Lo único que pudo hacer es salirse corriendo”, señaló.



FUE GRABADO

Una cámara de seguridad de una casa vecina lo grabó cuando huía.

Los vecinos indicaron que, horas después, vieron otra vez al muchacho merodeando por el salón de belleza, y le tomaron una fotografía. La víctima lo identificó como su agresor.

