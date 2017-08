Mujer dio a luz en plena calle de Comas [VIDEO]

Una mujer tuvo que dar a luz en una calle de Comas al no llegar a tiempo al centro médico al que acudía. Un video difundido este viernes muestra cómo fue atendida en la vía pública ante la mirada de los transeúntes.

En las imágenes se ve que la joven está recostada mientras algunas mujeres la atienden y cubren ya que no podía moverse del lugar al iniciar trabajo de parto en esta avenida de Comas.

Poco después llegaría una ambulancia con la camilla para transportarla luego de que alumbrara prematuramente a un varoncito. Al parecer esto último fue lo que sorprendió a la madre mientras hacía otras cosas sin poder tener tiempo de advertir a su pareja o sus familiares en Comas.

Minutos después recién pudo ser llevada al nosocomio en Comas para constatar que ambos estuviera bien. El bebé nació pesando un kilo 600 y sólo tras la revisión completa, la madre se animó a dar algunas declaraciones sobre el curioso episodio.

"Estaba haciendo mis cosas cuando empezaron los dolores y a mi hermano lo llamé. Ya no aguantaba, me estaba trayendo cargada pero me estaba saliendo líquido", contó esta nueva madre en Comas.