Comas: niñera ladrona roba 20 mil soles a comerciantes

Tres días después de haber sido contratada como empleada del hogar y niñera, una mujer robó a una pareja de comerciantes de ropa los 20 mil soles que habían ahorrado para la operación quirúrgica de uno de sus hijos, en Comas.



Entre lágrimas, Rosa Nolasco Abarca (29) y Neptalí Espinoza Mires (29) contaron que “hace dos semanas, en el mural de un mercado, colocamos un aviso solicitando empleada del hogar y para que cuide a nuestros hijos de 9 y 2 años mientras nosotros trabajábamos”.



Agregaron: “Luego de contactarnos y darnos la copia de su DNI que, por descuido, no revisamos, el lunes 18 de ese mes, una señora que dijo llamarse ‘Vilma’ empezó a laborar. Era de unos 40 años, tez trigueña, cabello negro y contextura mediana”.



Los dos primeros días, la mujer acudió a la vivienda de la cuadra 2 del jirón Los Pinos y trabajó normalmente porque estaba la mamá de Rosa Nolasco.

SE LLEVÓ DINERO

“El miércoles 20, mi madre viajó a provincias y ‘Vilma’ se quedó sola. A las 10:30 de la noche, cuando regresamos de laborar con mi esposo, la encontramos lavando. Fuimos a hacer dormir a nuestros hijos y al ratito ya no estaba”, precisó Rosa.



Minutos después, los esposos se dieron cuenta de que el dinero que guardaban en una agenda, en la parte alta de un ropero de su habitación, ya no estaba. Tampoco la copia del DNI de la mujer.



“Ese dinero eran nuestros ahorros y la venta de un terreno que nos dejaron en herencia. Con ello íbamos a costear el tratamiento y las operaciones que necesita nuestro hijo de dos años, quien nació con la oreja tapada y no escucha”, indicó la atribulada madre.