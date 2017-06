Combate: ¿Renzo Schuller y Gian Piero Díaz casi se besan? [VIDEO y FOTOS]

La más reciente edición de Combate, donde se presentaron a los participantes que estarán en esta nueva entrega, hubo algunos momentos que arrancaron más de una carcajada. Una de estas fue la que montaron Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, conductores del reality.



Todo ello sucedió cuando Shirley Arica y Diego Chávarri estaban frente a frente en un reto de miradas, haciendo que la tensión tomara Combate por entero. Fue así que Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, para relajar el ambiente, protagonizaron una escena muy romántica.



Ambos se colocaron uno frente al otro y las muecas no se hicieron esperar. Los gestos que hicieron Renzo Schuller y Gian Piero Díaz no tardaron en hacer reír a los chicos de Combate.

Hay que recordar que, anteriormente, Shirley Arica y Diego Chávarri tuvieron un fuerte roce durante el ingreso de la morena a Combate. El jugador se mostró arisco con ella, algo que no la amilanó.



"No pensaba que iba a entrar", fue lo que sostuvo la expareja de Melissa Klug, quien agregó que no iba a discutir con ella 'boca a boca'. Ahora solo quedaría esperar si el futbolista no cae en la tentación de contestarle a la modelo en Combate.