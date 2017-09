Condenan a 5 años de prisión a mujer por no devolver maderas y bicicleta a albañil

"Hay gente que mata y roba celulares. Están libres. Yo estoy presa". Estas son las desesperadas palabras de Aricela Nolorbe Rodríguez, quien ha sido condenada a cinco años de prisión por no devolverle las maderas a un albañil que contrató para la construcción de su casa en Los Olivos. Sí, aunque no lo creas.



Aricela Nolorbe contó a Reporte Semanal que contrató al albañil Martín Cardozo para la edificación de su vivienda en el 2013. Todo iba bien, pero solo por algunos meses.



"Yo ya le había cancelado. Él traía a unos muchachos para que avancen, pero él no hacía nada. Él recibía el dinero, pero no les pagaba a los chicos. Les engañaba diciéndoles que yo no les quería pagar", cuenta Aricela.



Tras los roces, Aricela decidió no trabajar más con Cardozo. Buscó a otra persona para que se encargue del trabajo. "Pasaron los días, él no vino a recoger sus palos de mi techo", explica.



Al ver que el albañil no venía a recoger sus maderas, Aricela decidió regalarlas a otro albañil, que según ella, "era un trabajador de Cardozo". "Luego él me denuncia por esos palos de mi techo y una bicicleta. Pero él iba a mi casa sin bicicleta. Él iba con moto", agrega.



Sin embargo, Cardozo tiene su versión de lo ocurrido: "Yo le dije que me devolviera las maderas que estaban arriba del cuarto piso, pero se negó".



"Al final de cuentas, la señora buscó otro maestro y me botó de su casa con todo mi personal. No me devolvió mis herramientas y no me pagó el monto que habíamos acordado", agrega.



El proceso judicial duró cuatro años, pero hace cinco meses un juez falló en contra de Aricela Nolorbe y la sentenció a cinco años de cárcel.