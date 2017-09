Conductor atropella a perrito rescatista dos veces y lo abandona [VIDEO]

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un auto atropella a un perrito en el distrito de Barranco. En las imágenes se puede ver que el irresponsable conductor arrolla a la mascota dos veces y luego se da a la fuga.



Segundos después, se observa que el can se acerca a su hogar para pedir ayuda. Apenas puede caminar. Cojea.



El hecho ocurrió en la calle Juan Ambrosio. Tras el accidente, el conductor no auxilió a la mascota y se dio a la fuga.



Nora Sánchez, la dueña actual del can, indicó que su perro es el más querido de la estación de bomberos debido a que perteneció al equipo de rescate enviado a Pisco cuando en el 2007 un terremoto azotó la ciudad.

Se trata de Guido, quien actualmente tiene 14 años y ya no sirve más a la compañía.



Sus compañeros de rescate esperan que se recupere pronto, pues fue llevado de emergencia a una clínica veterinario y continúa internado.

​

"Su evolución es bastante favorable, pero su pronóstico sigue reservado", señaló el médico veterinario Javier Nadal.



Se conoció que la familia de Guido intentó poner una denuncia en la comisaria de la zona, pero los policías no la aceptaron.