Congresista del Frente Amplio: “Las mujeres después de ser chismosas, son mentirosas”

¿El congresista de la bancada del Frente Amplio y miembro del bloque ‘aranista’ Tierra y Libertad, Humberto Morales, tiene una nueva expulsión en mente? De acuerdo a El Comercio, el integrante del Tribunal Disciplinario del Frente Amplio "quiere ver rodar más cabezas".



Y es que luego de que su colega Marisa Glave cuestionara la legalidad del reglamento del Frente Amplio tras la expulsión del congresista Richard Arce, Morales parece haber puesto los ojos en la parlamentaria.



En entrevista con el diario, Morales cuestionó duramente a Glave y hasta contó algunas infidencias dentro de su bancada, que según él, "solo está conformada por los diez legisladores del bloque 'aranista'."



Morales aseguró que el estatuto del Frente Amplio contó con el quórum necesario cuando fue puesto a debate en la interna y contó con la participación de la facción de Nuevo Perú.



“Un reglamento se somete a un debate. No entra en vigencia mientras no esté debatido. El problema no tiene que ver con quién lo elaboró. Es totalmente legal. (…) Somos 20 congresistas. Dos pidieron licencia, quedan 18. El quórum de congresistas hábiles son diez”, explicó.



Sin embargo, Glave afirma en un documento que existe un video que prueba que la parlamentaria María Elena Foronda estuvo en la Comisión de Pueblos Andinos mientras se aprobaba el reglamento en cuestión.



"Puede decir lo que quiera. A mí me enseñó una cosa mi madre: las mujeres después de ser chismosas, son mentirosas", expresó Morales. [¿Eso es machista, no?] Sí, puede ser, pero no me refiero precisamente a la manera como viene hablando las cosas, pues [sic]. Con respeto de todas las mujeres, todas son mis hermanas", agregó.



Estas declaraciones han puesto en medio de la polémica a Morales, pues muchos usuarios lo acusan de 'machista'.