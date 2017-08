Congresista fujimorista: "Fuerza Popular está identificada con maestros, aunque sean terroristas" [VIDEO]

Graves declaraciones. La congresista fujimorista Yesenia Ponce afirmó que la bancada de Fuerza Popular defiende a todos los maestros del país, aunque estos sean terroristas o pertenezcan al Movadef, la fachada de Sendero Luminoso. Así como lo lees.



En diálogo con Canal N, Ponce respondió el apoyo expresado por su colega de bancada Héctor Becerril y el dirigente sindical Pedro Castillo, quien es señalado por el Ministerio del Interior como seguidor del grupo radical.



Como se sabe, Becerril recibió en el Congreso a Castillo e incluso lo acompañó en una conferencia de prensa.



"No tenemos cómo saber quién es quién. Nosotros defendemos a los maestros. Estamos identificados. Fuerza Popular está identificada con ellos, al margen que sean o no terroristas o del Movadef. A los maestros que vienen desde las zonas rurales, aquí vamos a defenderlos", dijo Ponce a Canal N.



Asimismo, Ponce calificó de "incapaz" a la ministra de Educación, Marilú Martens, quien esta tarde desmintió haber presentado su renuncia ante el presidente de la República.



"Yo he pedido hace bastante días que la ministra de un paso atrás porque es una incapaz. Ayer mencionó que es maestra, que es madre. ¿Pero maestra? ¿Se ha identificado como maestra con los maestros? Para mí, el título le quedó muy grande", agregó Ponce.