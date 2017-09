Congreso: 65% de peruanos a favor de disolverlo, según GfK [VIDEO]

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



¡ATENCIÓN!

Mucho cuidado, señores. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, pasa la voz que el pedido de arresto contra Alejandro Toledo en Estados Unidos no ha caminado nada desde el 15 de febrero pasado. ¡Qué cosa...!



DE ACUERDO

Según la última encuesta de GFK, el 65 % de los peruanos estaría de acuerdo con que PPK pueda ‘disolver’ el Congreso si no le dan el voto de confianza al gabinete Aráoz. Quéeee...



‘CONTAMINÓ’

El oficialista Juan Sheput se la canta a Kenji. Dizque ‘contaminó el tema del indulto (a su papá) con sus declaraciones, actitudes y poses’. Toma mientras...



SALUDOS

Así que PPK mandó saludos a las Fuerzas Armadas por su día y resaltó su trabajo, en especial el de los efectivos que se encuentran en el Vraem. Vale...



‘PACIENTE’

A Fernando D’Alessio, el nuevo ministro de Salud, algunos le critican que no sea médico para ese cargo. Pero otros dicen que dará ‘una mirada de paciente’. No me diga...



ESTE MARTES

Nos cuentan que desde este martes 26, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, sostendrá reuniones con las diferentes bancadas del Congreso de la República. Es que está buscando el ‘voto de confianza’...