Mientras el resto de los peruanos de a pie nos levantamos muy temprano para ir a nuestros lugares de trabajo, en el Congreso de la República se las arreglaron para acomodar sus horarios a una hora más conveniente para ellos.



Este insólito hecho ocurrió durante la instalación de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República cuando la fujimorista Ursula Letona informaba sobre lo que pretende hacer en la nueva legislatura como titular de dicho grupo de trabajo.



Entre sus propuestas figuraba la de que los congresistas lleguen a las 8 a.m. a las sesiones de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, como cualquier persona común y corriente que tiene que ir a su centro de trabajo. Pero, ¿qué creen que ocurrió?



Congresistas rechazan sesionar a las 8 a.m. y votan para que sea mejor a las 9 a.m.

Solo seis congresistas votaron a favor de la iniciativa de Ursula Letona de comenzar a las 8 a.m. mientras que el resto de los 18 legisladores que integran la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República lo hizo para las 9 a.m.



En el debate previo a la votación, el congresista Javier Velásquez Quesquén le dijo a Ursula Letona, “modestamente por experiencia”, que su iniciativa no iba a funcionar porque los parlamentarios no llegarían a tiempo.



Otro de los argumentos que expuso fue que en la actualidad hay 25 comisiones ordinarias y los parlamentarios tiene más de dos comisiones a su cargo y ello le imposibilita permanecer mucho tiempo en las sesiones.



Con gran responsabilidad asumo presidencia de C. de Constitución. Priorizaremos la

Ref. Electoral,autonomía de Procuraduría y ref. del CNM pic.twitter.com/oFu03fp9Hd — Ursula Letona (@UrsulaLetonaP) August 15, 2017

“Lo que sí quisiera es, y es legítimo y hasta reglamentario, que se establezca un tiempo que funcione la comisión. La comisión no puede arrancar a las 9 y terminar a la 1, salvo que sea un caso importantísimo”, señaló Javier Velásquez Quesquén.



“Las comisiones tienen que funcionar dos horas, cosa que los parlamentarios podamos estar liberados para asistir a las otras comisiones a las que pertenecemos. Por eso le pido que reconsidere el tema del horario, que sea a las 9 am y nos licenciemos a las 11”, agregó el parlamentario aprista.



Consultada al respecto por Canal N, la fujimorista Ursula Letona justificó la decisión de comenzar las sesiones de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República a las 9 a.m. en vez de las 8 a.m. como había planteado en un principio por el tráfico. Increíble.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.