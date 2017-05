Luz Salgado: "No me gustaría ver a Alberto Fujimori con grilletes ni encerrado en una casa"

La presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado, se manifestó en contra de un eventual arresto domiciliario para Alberto Fujimori, alternativa que sería admitida por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego de que el Poder Legislativo, de mayoría fujimorista, la apruebe.



"Si quiere lanzarlo políticamente para que el Congreso de la República lo debata, esto se tendrá que ver, porque a mí no me gustaría ver a Alberto Fujimori con grilletes ni encerrado en una casa", precisó Luz Salgado, en entrevista concedida a RPP.



Luz Salgado añadió: “Yo quisiera que Alberto Fujimori salga y vea cómo su pista de aterrizaje que se construyó ahí en Purús sirve, cómo la pista de aterrizaje que se construyó en Atalaya sirve, y que faltaron más pistas de aterrizaje para Yurúa y diferentes sitios”.



En otro momento, Luz Salgado indicó que Alberto Fujimori ‘está mal’ de salud y que ‘lo que debería haberse dado aquí ya es una voluntad política de darle un indulto, que lo puede hacer el presidente de la República’.



Del mismo modo, Luz Salgado indicó sentir dolor por ‘este manoseo del tema de Alberto Fujimori, ni siquiera quisiera tratarlo porque no es la primera vez, son varias veces que se pone el tema y luego se abandona. Crean expectativas y nada pasa’.



Finalmente, Luz Salgado exhortó a que el Ejecutivo deje de tratar este tema. "No sé de negociaciones internas, pero lo que yo sí sé es que esto ha sido promovido desde el Gobierno. Conociendo a Alberto Fujimori, me da mucha pena que siempre estos temas estén cuando no hay una decisión, porque le levanta las expectativas", enfatizó.