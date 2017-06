Congreso de la República: Ministro Thorne debe enmendar errores con su renuncia

Ante lo expresado por el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, de que no puede servir a los peruanos si el Congreso de la República no le renueva su confianza, la legisladora Rosa Bartra (Fuerza Popular) afirmó que el integrante del Ejecutivo ‘debe enmendar sus errores con su renuncia’.



Indicó que Alfredo Thorne no puede pretender minimizar que tomó el nombre del presidente Pedro Pablo Kuczynski en la reunión que tuvo con el contralor Edgar Alarcón, quien dijo que había sido presionado por el ministro para emitir un informe favorable a la adenda del aeropuerto de Chinchero (Cusco).



Por su parte, Javier Velásquez Quesquén (Apra) indicó que su grupo político mantiene su posición a favor de la censura de Alfredo Thorne. “La tenemos muy clara: que él debe dar un paso al costado para que venga otro ministro”, enfatizó.