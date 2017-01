Congreso de la República: Carlos Bruce será investigado por la Comisión de Ética Parlamentaria

No se salvó. La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó, por unanimidad, investigar al legislador Carlos Bruce (Peruanos Por el Kambio), quien el año pasado solicitó, en un papel membretado del Parlamento, resguardo policial para la inauguración de su restaurante, en la Costa Verde.



Si tras la investigación, Carlos Bruce es encontrado responsable de infringir el Código de Ética del Congreso de la República, podría ser suspendido hasta por 120 días de sus funciones parlamentarias. La decisión final estará en manos del Pleno.



La decisión fue adoptada incluso con el voto del congresista Guido Lombardi (Peruanos por el Kambio). Poco antes, el oficialista pidió que se escuche las explicaciones de Carlos Bruce, pero Segundo Tapia (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Ética, manifestó que en esta etapa no era necesario.



SOBRE VIOLETA



Por otra parte, el congresista Gilbert Violeta (Peruanos Por el Kambio) no será investigado por la Comisión de Ética, por las denuncias de presunto cobro de cupos para los candidatos al Congreso de la República durante las pasadas elecciones generales.



Pese a la recomendación de la Secretaría Técnica de dicho grupo para investigar a Gilbert Violeta, la mayoría de legisladores se inclinó por desestimar los cuestionamientos. Tras el debate, el informe no prosperó por cinco votos contra tres.