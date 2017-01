El legislador Víctor Albrecht (Fuerza Popular), presidente de la nueva Comisión Lava Jato del Congreso de la República, informó que la oficina asignada a su grupo de trabajo fue violentada. Esta queda ubicada en la cuadra dos de la avenida Abancay (Centro de Lima).



“No había acervo documentario en la oficina, simplemente violentaron las chapas de las puertas, pero sin consecuencias. No hubo inconvenientes ni se llevaron nada absolutamente”, expresó Víctor Albrecht.



Víctor Albrecht indicó que al despacho aún no se había trasladado material de trabajo de la comisión y que los documentos para las pesquisas –incluidas las siete cajas remitidas por la Contraloría General de la República– permanecen temporalmente en otra oficina.



“Es extraño lo sucedido, porque ahí se acopiará la información importante para este proceso de investigación. La oficina recién estaba habilitándose”, explicó Víctor Albrecht.

Asimismo, Víctor Albrecht informó que la Mesa Directiva del Congreso de la República asignará seguridad durante las 24 horas del día a la referida oficina de la nueva Comisión Lava Jato.