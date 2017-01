Congreso de la República: Fujimoristas respaldarán derogación de decreto que traslada el INEN al Ministerio de Salud

El congresista Luis Galarreta anunció que la bancada de Fuerza Popular se pronunciará a favor de la derogación del Decreto Legislativo 1305 que incorpora al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) como órgano desconcentrado del Ministerio de Salud.



Luis Galarreta indicó que el Congreso de la República otorgó al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski facultades para legislar en materias específicas, por lo tanto, en su opinión, se cometió un exceso al emitir una disposición relacionada al sector Salud, tema fuera de dicho pedido.



“La delegación de facultades es una norma específica, no interpretativa. Para nosotros es un exceso porque no se dio facultades específicas en materia de Salud”, precisó Luis Galarreta.



A juicio de Luis Galarreta no tiene sentido haber utilizado un artículo relacionado a la simplificación administrativa dentro del capítulo para repotenciar la economía, con el fin de modificar un tema relacionado a la atención médica. Por tanto, consideró necesario corregir este tema lo antes posible.