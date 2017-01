Congreso de la República: Úrsula Letona cuadra a Mercedes Aráoz

Después de que Mercedes Aráoz (Peruanos Por el Kambio) criticara a la bancada fujimorista (Fuerza Popular) afirmando que ‘nos hacen pasar largos debates. A veces se imponen con normas que de verdad me parece que son populistas y no sirven para nada, pero es parte del juego democrático', la respuesta de la mayoría opositora en el Congreso de la República no se hizo esperar.



En su cuenta de Twitter, la parlamentaria fujimorista Úrsula Letona escribió: “Hay congresistas cuya única forma de tener un titular es hablando mal de Fuerza Popular, trabajen no solo su físico, sino su corazón y cerebro”.



Otra legisladora que se sumó a los cuestionamientos fue Alejandra Aramayo: “Mercedes Araoz es la incendiaria que el país no necesita. Generó crisis en Petroperú, odia a fujimoristas, no da soluciones solo agravios. Meche = conflicto”.



