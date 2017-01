"Fiscalía pidió que no se congelen las cuentas de Odebrecht"

Durante su presentación ante la nueva Comisión Lava Jato del Congreso de la República, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinoza, indicó que la Fiscalía pidió no congelar las cuentas de la empresa brasileña Odebrecht.



“A pedido especial de la Fiscalía, nos han solicitado que esto está sujeto a un acuerdo específico y que tienen sus propias condiciones, y que no ayudaría al objetivo que están buscando con ese acuerdo, sino que lo entorpecería. Así que nos han dicho que, por favor, no hagamos el congelamiento de la parte de Odebrecht”, precisó Sergio Espinoza.



Como se dio cuenta en un diario local, este pedido ante la UIF habría sido hecho por el fiscal Hamilton Castro, pues había un preacuerdo con Odebrecht a cambio de que entregue información valiosa.



Sobre el caso Odebrecht, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sostuvo que las pesquisas parecen lentas, pero van seguras. Agregó que cualquier investigación a través de la prensa o redes sociales no constituyen prueba.