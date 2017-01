Pedro Cateriano pide que Congreso de la República investigue a Joaquín Ramírez

Como un ‘trasfondo político’ calificó el expremier Pedro Cateriano su inclusión como investigado en la pesquisa que realiza la Comisión de Defensa del Congreso de la República sobre las presuntas irregularidades en la compra del satélite PerúSAT1 al gobierno de Francia. Agregó que el grupo, que dirige Luciana León (Apra), no tuvo en cuenta las auditorias realizada al proceso de adquisición.



“Es una acusación netamente política. No se han tenido en cuenta las auditorías realizadas (a la compra del satélite), que no encontraron nada, ni la resolución del Congreso de la República anterior, que aprobó el acuerdo de gobierno para la compra del satélite”, manifestó Pedro Cateriano.



Pedro Cateriano señaló que detrás de su pase a condición de investigado están los apristas y fujimoristas. “Son mis viejos adversarios. No me sorprende nada. A lo largo del proceso se ha filtrado todo, hasta documentos secretos. ¿Algún día este Congreso de la República investigará a Joaquín Ramírez? Para los adversarios todo, para los amigos del fujiaprismo, ni con el pétalo de una rosa. Fujimoristas que en el pasado votaron a favor, ahora han cambiado su voto por consigna”, acotó.



La Comisión de Defensa del Congreso de la República también puso en la lista de los investigados al expresidente Ollanta Humala y al exministro de Defensa Jakke Valakivi.