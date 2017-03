Un informe del diario ‘El Comercio’ dio cuenta que algunos de los integrantes del Pleno del Congreso de la República han usado el bono de instalación para fines que no corresponden. Se detectaron nueve casos en ‘otorongos’ que viven en Lima o Callao, o que fueron reelectos, usaron los 15 mil 600 soles (equivalente a unos 18 salarios mínimos).



De estos nueve, cinco son de la bancada de Fuerza Popular: el legislador electo por Lima Francesco Petrozzi, los electos por el Callao Víctor Albrecht y Estelita Bustos, y las reelectas Karla Schaefer y Esther Saavedra.



Cada uno tiene una justificación distinta. Karla Schaefer aseguró, a través de un asesor fujimorista, que destinó ese dinero a apoyo social. “Ya me había comprometido para construir dos aulas en Piura, no en zonas urbanas, sino rurales”, acotó.



No obstante, en declaraciones de julio del 2016, recogidas por RPP Noticias, la misma Karla Schaefer aseguró que no cobraría este monto porque era decisión tomada por su bancada.



Mientras tanto, Esther Saavedra dijo que tenía razones personales que brindó en su momento a la bancada. Francesco Petrozzi mencionó que, al ser electo, tuvo que mudarse desde Alemania. Esto pese a que en su ‘hoja de vida’ como candidato consignó un domicilio en San Borja.



La asesora de Víctor Albrecht no pudo comunicarnos con el congresista. Y una asesora de Estelita Bustos nos dijo que su patrocinada se había mudado “del Callao a Lima por la inseguridad” en el Primer Puerto.



OTROS CASOS



De otro lado, en la bancada del Apra dos de sus miembros cobraron los 15 mil 600 soles: el reelecto Elías Rodríguez y Jorge del Castillo, elegido por Lima.



Elías Rodríguez, quien dijo que no hubo acuerdo previo de su grupo para no usar el bono, señaló que destinó el monto para un “apoyo social”. Por su parte, Jorge del Castillo respondió a través de su cuenta en Twitter: “¿Es ilegal?”.



También están Justiniano Apaza (Frente Amplio) que usó el dinero “para instalarse” en Lima, donde vive en un departamento solo y Edwin Donayre (Alianza para el Progreso), natural de Ayacucho pero electo por Lima, quien utilizó la plata “en acto de solidaridad” con su pueblo.