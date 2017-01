La parlamentaria Úrsula Letona (Fuerza Popular) negó que exista algún tipo de sesgo político en la revisión de los decretos legislativos que dictó el Ejecutivo al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso de la República.



“El detalle es bastante minucioso de todos los artículos, con la intención de no derogar toda una norma, sino solamente aquellos artículos puntuales que contravengan la Constitución o las facultades delegadas. No hay ningún apasionamiento, ni sesgo político”, indicó Úrsula Letona.



Úrsula Letona precisó que la Comisión de Constitución tiene el ánimo de ayudar al Ejecutivo en las iniciativas que eventualmente sean derogadas para puedas ser rectificadas en lo legal y plantearlas más adelante como proyecto de ley.



Asimismo, Úrsula Letona detalló las razones por las que el grupo de trabajo que preside dentro de la Comisión de Constitución decidió recomendar la derogación de la norma que transfiere el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) al Ministerio de Salud.



“Había un exceso porque nosotros no dimos facultades para legislar en materia de Salud, por eso se opinó por la inconstitucionalidad”, remarcó Úrsula Letona.