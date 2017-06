El parlamentario Yonhy Lescano informó que la bancada de Acción Popular prepara una lista alterna de candidatos para que presidan la Mesa Directiva del Congreso de la República. De esta manera, la propuesta de Fuerza Popular no sería la única que se sometería a votación.



Yonhy Lescano señaló que invitarían a legisladores de Alianza Para el Progreso, Frente Amplio y Peruanos Por el Kambio, pues, aunque refirió que no tienen mayor opción de ganar frente a la lista del fujimorismo, quieren dejar sentado que hay otra alternativa.



Al respecto, la congresista Gloria Montenegro (Alianza Para el Progreso) manifestó que no se ha tocado el tema dentro de su bancada, pero se mostró a favor de la iniciativa, pues consideró que 'es democrático'.



Por su parte, Alberto Quintanilla (Frente Amplio) refirió que, aunque no se ha debatido, ‘es bueno tener una opción, pues demostraría que hay una oposición a la propuesta de la bancada mayoritaria’.