Suerte de ministro Martín Vizcarra está en manos de la Contraloría General

El congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) informó que la suerte del ministro Martín Vizcarra (Transportes y Comunicaciones) se encuentra en manos del informe que emita la Contraloría General de la República sobre el Aeropuerto de Chinchero (Cusco).



“Si el informe de la Contraloría General de la República no es positivo, entonces debería presentarse la censura”, señaló Yonhy Lescano, quien agregó que Martín Vizcarra no convenció con las respuestas al pliego interpelatorio al cual fue sometido en el Pleno del Congreso de la República.



Sin embargo, Yonhy Lescano no descartó la posibilidad de salvar a Martín Vizcarra si es que desde el Gobierno se muestra una actitud hace la renegociación del contrato del Aeropuerto de Chinchero.



Como se sabe, Martín Vizcarra también esperará el informe de la Contraloría General de la República, a presentarse este lunes 22 de mayo, para hacer las correcciones que sean necesarias al contrato de concesión del Aeropuerto de Chinchero.