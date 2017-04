Consejos de amor: Me puso condiciones y la dejé

TOMÁS (31).- Estimada doctora Carmen, le cuento que siempre me gustó cuidar mi cuerpo y por eso fui muy disciplinado con los ejercicios. Gracias a eso tuve parejas muy lindas, pero un día una enamorada me pidió que no vaya más al gimnasio porque no soportaba la idea de que otra mujer se enamore de mí.

Le aseguré que sus miedos no tenían fundamento, pero me lo exigió y, como no quise obedecerle, terminamos la relación. Ahora estoy solo pero deseo conocer a una chica segura de sí misma, sensible y comprensiva. Interesadas me pueden escribir a: tomasbluesky@yahoo.com

MIRA HIJITO

Lo más importante en una relación es el amor sincero y la comunicación. Si ella no te tenía confianza, es mejor que hayan terminado, pues no iba a poder sostenerse en el tiempo. Ten en cuenta que lo más importante en un ser humano son sus sentimientos y calidad de persona, el físico es pasajero. Sé caballero con las damas. Suerte.

