Consejos para juntar agua limpia y sin infecciones 

Desde las 3 de las tarde, los hogares de Lima y Callao dejaron de tener agua. El Servicio de agua potable y alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció el corte de agua para el jueves 2 de febrero hasta las 6 de la mañana del viernes 3 debido a que los huaicos han obstaculizado el proceso de captación en la hidráulica de la Planta de La Atarjea.

Ante este anuncio, es común que en casa se junte agua. Esta medida de prevención no debe ser tomada a la ligera, pues es importante mantener el agua limpia y aquí te dejamos unos consejos para los días sin agua, muy común en estos días de huaico.

1. Juntar el agua en recipientes limpios y que puedan ser cerrados.

2. No meter las manos dentro de los tinas, bateas, baldes o donde usted junte su agua. Así estará limpia y sin infecciones.

3. Las tuberías pueden tener algunas bacterias, por lo que se recomienda hervir el agua antes de ser consumida.

4. Las lluvias regarán las plantas, por lo que no es necesario el riego con agua potable. La limpieza de tu auto la puedes realizar en dos días.

5. Los restaurantes deben detener sus servicios.

6. Si los centros comerciales o lugares públicos no cuentan con tanque de agua, también deben suspender sus servicios.

7. Los supervisores municipales deben vigilar que los lugares de atención al público de cada distrito cuente con la cantidad de agua suficiente.

8. En el trabajo, usa el agua para el aseo personal, evita que sea para la preparación de alimentos.



No desperdicies el agua.



