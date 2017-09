El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy una resolución con nuevas sanciones contra Corea del Norte por las pruebas nucleares y balísticas que viene realizando desde 2006.



La resolución, que contó con el apoyo unánime de los 15 integrantes del consejo, fue propuesta por Estados Unidos, pero hasta llegar a la mesa de votación el texto fue revisado, con efectos menos drásticos, para que pudiera ser aprobado.



Inicialmente, Estados Unidos pedía, entre otras cosas, la prohibición de que los países miembros de la ONU vendieran a Corea del Norte gas, petróleo y productos petrolíferos refinados, así como la prohibición de comprar textiles norcoreanos.



Una versión posterior del texto que fue negociada el pasado fin de semana, en cambio, rebajaba el alcance de estas medidas, ya que incluían apartados que Rusia y China, con derecho de veto en el consejo, no habían visto con buenos ojos.



La resolución aprobada establece la prohibición de vender a Corea del Norte gas natural o condensado y productos petrolíferos refinados que excedan el medio millón de barriles desde el 1 de octubre y de 2 millones de barriles a partir del 1 de enero de 2018 y durante doce meses.



También determina que se congelen las cantidades de petróleo que se vende a Corea del Norte para que no excedan los montos entregados durante los últimos doce meses.



Asimismo, establece que Corea del Norte no podrá vender fuera del país sus productos textiles. (Con información de EFE)

