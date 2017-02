Los usuarios del servicio 209 del Corredor Javier Prado (o Corredor Rojo) tuvieron que quejarse a través de las redes sociales sobre el sorpresivo cambio de ruta de este servicio, para que Protransporte emitiera un comunicado este martes explicando las razones de la modificación.



¿A qué se debe?



Según señaló Protransporte, el "desvío" del servicio 209 se debe a "la congestión vehicular que se registra en la Carretera Central a raíz de las obras para la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima".



¿Por qué no lo comunicaron con anticipación?

No lo indicaron.



¿La 209 ya no pasará por la Av. Separadora Industrial?



Por el momento, no.



¿Cuál es la nueva ruta del servicio 209?



Protransporte indicó que ahora el servicio 209 tendrá dos puntos de partida de buses:



El primero, en el cruce de la Av. Prolongación Javier Prado con Carretera Central (Ceres) y continúa por toda la Av. Javier Prado, Av. Sánchez Carrión, Av. La Marina hasta llegar a la Av. Universitaria en el distrito de San Miguel.



El segundo punto de partida será en el cruce de la Av. Constructores con Huarochirí para tomar la Av. La Molina e ingresar a Javier Prado, continuando con su recorrido habitual.