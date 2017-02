La ruta 209 del Corredor Javier Prado volvió a la Av. Separadora Industrial. Sin embargo, nuevamente Protransporte y la Municipalidad de Lima no emitieron un comunicado sobre este cambio, generado malestar entre los usuarios.



El pasado 13 de febrero ocurrió algo similar. Los pasajeros se vieron sorprendidos, pues el servicio 209 del Corredor Javier Prado dejó de circular por la Av. Separadora Industrial y ya no llegaba hasta Tagore. También dejó de pasar por la Av. Constructores.



Los usuarios del servicio 209 tuvieron que quejarse a través de las redes sociales sobre el sorpresivo cambio de esta ruta para que Protransporte emitiera un comunicado explicando las razones de la modificación: las obras en la carretera central.



Luego del desorden y la falta de información, Protransporte indicó la ruta del servicio 209 de Javier Prado. Eran dos:



El primero, en el cruce de la Av. Prolongación Javier Prado con Carretera Central (Ceres). Este continuaba por toda la Av. Javier Prado, Av. Sánchez Carrión, Av. La Marina hasta llegar a la Av. Universitaria en el distrito de San Miguel.



El segundo punto de partida era en el cruce de la Av. Constructores con Huarochirí para tomar la Av. La Molina e ingresar a Javier Prado, continuando con su recorrido habitual.



Pero desde ayer, el servicio 209 volvió a la Av. Separadora Industrial. Preguntamos a los conductores del servicio hasta dónde llegaban ahora y su respuesta fue: "Hasta Hosfel". Es decir, cerca al mercado Hosfel, en Ate.



Hoy por la mañana el malestar entre los usuarios se hizo evidente. "He estado 20 minutos en el paradero esperando la 209. No venía. Luego me vengo a enterar que ese ya no es el paradero. ¿Por qué no avisan? ¡Es una burla esta situación!", reclamó un señor al conductor del bus, despertando las quejas de otros usuarios, quienes también insistieron en que nadie les informa sobre estos cambios. "Los orientadores están desorientados", agregó una señora.



"Yo no tengo la culpa. A mi me llaman y me dicen a dónde debo ir.", se defendió el hombre.



Hasta el momento se desconoce la ruta oficial del servicio 209 del Corredor Javier Prado. Por lo pronto, se sabe que ha vuelto a la Av. Separadora Industrial.