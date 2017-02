Corredor Rojo: servicio 209 y lo que debes saber sobre su nueva ruta

La ruta del servicio 209 del Corredor Rojo modificó su recorrido desde el lunes 13 de febrero sin previo aviso a los usuarios. Esta vez, no hubo folletos con información detallada por parte de la Municipalidad de Lima y Pro Transporte. Solo orientadores y conductores confundidos. ¿Será permanente? No lo sabemos.



Lo que se sabe:



1. El servicio 209 ya no llega hasta Tagore, en Ate. Y ha dejado de circular por la Av. Separadora Industrial (Ate) y la Av. Constructores (La Molina).



2. Si tomabas la 209 en la Av. Separadora Industrial (Ate), olvídate de eso. Desde el lunes la 209 ya no pasa por dicha avenida. Por ejemplo: ahora, el paradero que se encuentra justo en el Óvalo de Mayorazgo, cerca a la Backus, es de la 257, la ruta zonal o alimentador, que cobra S/. 1.00 y solo va hasta la Av. La Molina (La Molina).



3. En los paraderos de la Av. Separadora Industrial (Ate) nunca ha habido presencia de orientadores. Pero ayer, apareció uno en el paradero que está ubicado cerca a la Backus y el Óvalo de Mayorazgo. ¿Por qué recién desde ayer?



4. Hemos buscado información sobre la nueva ruta o ruta definitiva del servicio 209 en la página web de la Municipalidad de Lima y Pro Transporte y no hay nada al respecto. Lo mismo ocurre en sus cuentas de Twitter y Facebook.



5. Ayer por la tarde - noche en el paradero de Javier Prado (frente a la Clínica Javier Prado) solo se detenían buses del servicio 201. Lo extraño es que la 201 nunca antes ha recogido pasajeros en ese paradero (que hasta el domingo era del servicio 209) porque el suyo es el siguiente.



6. Cuando le preguntamos a la orientadora que se encontraba en ese paradero: ¿Por qué no venía el servicio 209 si ese era su paradero? No supo explicarnos la razón. "No nos han dicho nada sobre la 209. Ahora solo pasa la 201 por aquí", respondió.



7. Sin embargo, alrededor de las 7:36 p.m. empezaron a llegar los buses del servicio 209. ¿Todo había vuelto a la normalidad? No.



8. Subimos a la 209 y nos encontramos con más desorden y desinformación. El conductor indicaba a los usuarios que su último paradero ahora era entre la Av. Huarochirí y la Av. Constructores. "¿Ya no va hasta Tagore?" (porque la 209 llegaba hasta Tagore, en Ate), le preguntaron sorprendidos varios pasajeros. "Ya no, eso es lo que me han dicho", respondió el chofer.



9. Hoy descubrimos que el servicio 209 ha "mudado" algunos de sus paraderos a la Av. Prolongación Javier Prado (Ate). Si vives en este distrito o en La Molina y tu destino es Javier Prado deberás ir el paradero más cercano en la Av. Prolongación Javier Prado. Por esta avenida también hace su recorrido el servicio 201.



10. No es la primera vez que la Municipalidad de Lima y Pro Transporte acortan/modifican rutas sin previo aviso a los usuarios, perjudicando principalmente a los vecinos de Ate y La Molina. O incluyen/retiran alimentadores.



Algunas reacciones en Twitter:

Por favor informar porque el expreso 209 ruta Javier Prado - ya no pasa por la avenida constructores? Es permanente? — Pattyos07 (@pattyos07) 13 de febrero de 2017

@MuniLima ¿Por qué no comunican nada sobre la ruta 209? ¿Qué explicación ofrecen? — natalie (@natalie_cec) 14 de febrero de 2017

¿Ya explicó @ProtransportePT porqué la escasez de buses 209 en el Corredor Javier Prado? @MuniLima — Adrián (@sspxs) 14 de febrero de 2017

@Latina_pe ningún letrero o aviso de parte del corredor 209 javier prado que cambiaría el paradero inicial... — Ana Claudia Castillo (@CRojas_CAna) 14 de febrero de 2017

@RPPNoticias @canalN_ @Capital967 Hoy la línea 209 del corredor de Javier Prado no salió a trabajar y nadie dice nada..!! — Sergio Huertas (@Sergio_Huertas_) 13 de febrero de 2017