Sedapal anunció que varias áreas de Lima sufrirán el corte de agua potable. El corte de servicio de Sedapal iniciará el martes de esta semana, desde las 9:00 a.m.



Zonas de San Martín de Porres, Los Olivos y el Callao serán las afectadas por el corte de agua de Sedapal. Específicamente todo el perímetro comprendido por las avenidas Panamericana Norte, Habich, Lima, 12 de Octubre, margen derecha del río Rímac, litoral marino, margen izquierda del río Chillón, Canta Callao, Naranjal, Universitaria e Izaguirre.



El corte de agua durará hasta las 3:00 a.m. del día siguiente. Es decir, estas zonas de Lima, no tendrán agua potable por 18 horas. Sedapal precisó que este corte se debe a trabajos técnicos que realizarán en el reservorio Candela.

