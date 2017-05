Costa Verde: pareja muerta en accidente se iba a casar en unos meses [VIDEO]

Una pareja de novios y su mejor amigo, quienes habrían estado realizando una carrera de ‘piques’ a bordo de motos lineales en el circuito de playas de la Costa Verde, murieron al ser embestidos por una camioneta cuyos ocupantes se dieron a la fuga, en Barranco.



El fatal accidente ocurrió a la 1:30 de la madrugada, a la altura de la playa ‘Los Yuyos’. Los novios Leslyann Acuña Cuadros (23) y Jair Jesús Saldaña de la Cruz (24) estaban sentados en la moto lineal de placa 2039-D6, listos para dirigirse a sus viviendas.



Detrás de ellos estaban sus amigos Luis Miguel Valdez Rivera (23) y Christopher Michael Guerrero Solís (19), en la moto de placa A43270. Todos iban a partir rumbo a la urbanización Pando (San Miguel) pues, además de amigos, eran vecinos.



PERDIÓ EL CONTROL

De pronto, el conductor de la moderna camioneta Mitsubishi pick-up color negro, de placa ADN- 917, que se dirigía de sur a norte en aparente estado de ebriedad, perdió el control de su vehículo, se despistó y pasó al carril contrario, donde se llevó de encuentro a ambas motos lineales, cuyos ocupantes salieron disparados.



Jair Saldaña murió en el acto. Su novia Leslyann Acuña pidió ayuda a los testigos, que miraban aterrados la escena, pero ella también falleció a los pocos minutos. El panorama era desgarrador. Los cascos abollados de las víctimas y fragmentos de las motos yacían en un radio de 50 metros.



Christopher Guerrero estaba gravemente herido y Luis Miguel Valdez, quien agonizaba, dejó de existir cuando era atendido en el hospital Casimiro Ulloa.

Terrible accidente en la Costa Verde dejó tres muertos y un herido. (Video: RPP)

ES SU JEFE

“El chofer que causó el accidente y su copiloto bajaron del carro y corrieron hacia la playa. Ni siquiera trataron de ayudar a los heridos”, contó un testigo del fatal hecho.



Dos horas después, Juan Alberto Yarlequé Purisaca (46) se entregó en la delegación policial de Barranco y aseguró ser el conductor de la camioneta. Sin embargo, al ser interrogado en presencia de la fiscal de turno, dijo: “Guillermo Riera me dijo que venga y diga que he manejado. No sabía que murieron tres muchachos. Él era quien manejaba la camioneta”, sostuvo el asustado trabajador.



Posteriormente, dio la identidad completa de quien, según él, manejaba el carro. Se trata de Guillermo Javier Riera Díaz (43), empresario dedicado a la organización de eventos, para quien Juan Alberto Yarlequé trabaja.

SE IBAN A CASAR

Jair Saldaña de la Cruz y Leslyann Acuña Cuadros, quienes compartían la afición por las motos y murieron en el fatal accidente, se iban a casar en los próximos meses.



El joven tenía un hijo de dos años de un anterior compromiso y trabajaba en una empresa de courier. En enero pasado pidió la mano de su novia, con quien ya convivía.



La chica recientemente había conseguido trabajo de secretaria en una conocida clínica y estaba ahorrando con su novio para la boda.

Luis Miguel Valdez, la otra víctima mortal, era jefe de serenos motorizados de la Municipalidad de San Miguel. También era fanático de las motos.



En tanto, Alvaro Peláez, abogado de la familia de Jair Saldaña, indicó que Juan Yarlequé, quien primero dijo haber sido el conductor de la camioneta y luego se retractó, ha entorpecido las investigaciones.



“Ese señor cometió el delito de usurpación de identidad y encubrimiento real, por lo que podría tener una pena de hasta 8 años de cárcel”, expresó.

