Costa Verde: Empresario fue trasladado a penal Lurigancho

El empresario Guillermo Riera Díaz, quien causó el accidente de tránsito en la Costa Verde, donde murieron tres personas y una resultó herida de gravedad, fue trasladado hace un momento en el penal Lurigancho, donde cumplirá los nueve meses de prisión preventiva que se le ha impuesto por este caso.



Para evitar que lo vean con las manos esposadas y los pies enmarrocados, Guillermo Riera Díaz, se cubrió con una manta desde la cabeza hasta los pies, cuando salió de la carceleta de Palacio de Justicia hasta subir al vehículo que lo traslado al referido recinto penitenciario.



Horas antes el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, refirió que el autor del accidente de tránsito, estaría bajo un régimen ordinario por no presentar antecedentes y en los próximos días se determinará el pabellón que ocupará dentro del penal Lurigancho.



El jueves, el juez de Primer Juzgado de Tránsito y Seguridad Vial de la Corte de Lima, Max Cirilo Riera Díaz, fijó contra Guillermo Riera Díaz, nueve meses de prisión preventiva, tras abrirle proceso penal por los delitos de homicidio culposo agravado por inobservancia a las reglas técnicas de tránsito, y omisión de socorro – exposición al peligro en agravio de Jair Jesús Saldaña de la Cruz, Leslyann Acuña Cuadros y Luis Miguel Valdez Rivera. Al igual que por el presunto delito de lesiones culposas agravadas por inobservancia de las reglas técnicas de tránsito, y omisión de socorro – exposición al peligro, en agravio de Christopher Michael Guerrero Solís; y por el delito de fuga del lugar del accidente, en agravio al Estado.



En su resolución, el magistrado determinó que la medida dictada contra Guillermo Riera Díaz, se dio considerando que existen fundados y graves elementos de convicción que podrían determinar la responsabilidad del procesado en los hechos investigados, además porque existe la posibilidad de que obstaculice las investigaciones o eludir la justicia, toda vez que la misma noche de ocurrido el accidente viajó a Estados Unidos.



A ello se suma que el procesado no posee arraigo domiciliario ya que en su ficha RENIEC obra una dirección distinta a la declarada; no posee arraigo familiar, toda vez que la esposa del procesado se encuentra en el extranjero y no presentó documentación alguna referente a sus menores hijos; no posee arraigo laboral pues en el expediente no obra documentación alguna que certifique ser propietario de una empresa.





Guillermo Javier Riera Díaz ha sido clasificado para el Penal de Lurigancho.

