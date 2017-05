Antes de ponerse a derecho el último viernes, Guillermo Riera Díaz aseguró en entrevista con Reporte Semanal que asumirá su responsabilidad “de principio a fin” por el accidente de tránsito que protagonizó y pidió perdón a los deudos de las personas que fallecieron aquella fatídica madrugada del 5 de mayo en la Costa Verde, en Barranco.



“Lamento profundamente por las personas que fallecieron en este accidente de tránsito. Sé que nada de lo que pueda hacer en este momento pueda resarcir el daño ocasionado. Realmente lo siento de corazón”, dijo entre lágrimas Guillermo Riera Díaz, quien fugó hacia Estados Unidos horas después de ocurrido el accidente.



Guillermo Riera Díaz explicó que aquella noche perdió el control de su camioneta por pestañear y tras el impacto nunca sintió el golpe con las motos que manejaban los jóvenes, de los cuales tres perdieron la vida en el acto y uno quedó gravemente herido.



“No tengo claro el momento del impacto del carro. Me agarré del timón súper fuerte y trataba de controlar el carro pero no pude (...) Sentí un impacto fuerte, no vi las motos”, añadió Guillermo Riera Díaz, al tiempo que negó tajantemente haber estado ebrio o consumido drogas.



Al ser consultado sobre los motivos del por qué abandonó la escena del fatal accidente y posteriormente el país, Guillermo Riera Díaz dijo que necesitaba explicar la situación a su esposa, que horas antes había viajado al exterior con su hija y había acompañado a ambas al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.



Otro hecho que Guillermo Riera Díaz contó que influyó en su decisión de viajar al exterior fue el consejo que recibió de parte de un amigo, que tras contarle lo que le había ocurrido le dijo que se fuera del país. “Era toda una desgracia lo que pasaba por mi mente, era una pesadilla”, agregó el empresario.



“Realmente no me imaginé una cosa así. Yo no vi ningún muerto, nadie accidentado. En ese momento nadie pasaba por ahí”, contó Guillermo Riera Díaz, que dijo que un taxista que pasaba por el lugar se ofreció a llevarlo y le dijo que él tampoco le habló de ningún herido en el lugar de los hechos.



Finalmente, Guillermo Riera Díaz negó haber negociado con las familias de las víctimas y aceptó su error al tratar de que otra persona asumiera la culpa por lo que hizo. “Me pondré a derecho y asumiré con toda responsabilidad lo que la justicia me diga (…) Como me pudo pasar a mí, le pudo pasar a cualquiera”, precisó.



Sin embargo, Milagros Rivera, madre de una de los fallecidos en el fatal accidente ocurrido en la Costa Verde, se mostró indignada con la explicación que Guillermo Riera Díaz ofreció y dijo que de haber estado en su lugar ella hubiera recogido a las víctimas y brindado primeros auxilios.



“Mi hijo tenía metas, tenía planes, y fue el regalo más hermoso que Dios me dio. Yo lo comprendo como madre, pero quién me comprende a mí. Cómo no se va a dar cuenta de lo que causó, ¿por qué huyes, por qué escapas?”, manifestó entre lágrimas la afligida progenitora del sereno Luis Miguel Valdez Rivera.

