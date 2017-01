Costa Verde: Más de 30 niños se pierden al día en la playa de Agua Dulce [FOTOS Y VIDEO]

Por: Isabel Medina



Lo que tendría que ser un relajante o divertido día de playa puede convertirse en una emergencia y terrible experiencia para los niños, cuando los padres no están al tanto de ellos y, en el menor descuido, estos se extravían entre la gran cantidad de bañistas.

Por ejemplo, en la playa ‘Agua Dulce’ de Chorrillos, que es una de las más concurridas, la Policía de Salvataje tiene que lidiar con esa situación, cada día en este verano y sobre todo los fines de semana. Ellos estiman que cada día se pierden entre 30 a 40 niños e inclusive en alguna ocasión se ha llegado a 130 niños extraviados.

“Nuestra labor es resguardar a los bañistas que ingresan al mar y prestar rápido auxilio, pero ante la realidad de niños perdidos por el descuido de sus padres tenemos que estar también al pendiente. Sin embargo, eso implica descuidar nuestra verdadera función y, en ese momento, alguien se podría estar ahogando”, indicaron a Trome agentes de la Unidad de Salvataje y la División de Patrullaje a pie de la Policía Nacional.

El programa ‘Al Sexto Día’ registró en imágenes esta situación de niños que deambulan solos por la orilla, algunos en llanto al verse desorientados.

La mayorؙía de padres reaccionan desesperados al darse cuenta que su niño(a) no está, aunque también hay algunos que se muestran indiferentes o con exceso de confianza, diciendo ‘ahorita aparecerá’.

“Los niños son inquietos y más en la playa. Los padres no deben perderlos de vista. Además deben estar atentos a sus pertenencias (la policía también ha intervenido casos de hurto de celulares, relojes y hasta ropa y zapatillas)”, dijo a Trome el Superior PNP Manuel Chumbes.

CONSEJOS

La Policía de Salvataje indicó a Trome los siguientes consejos para bañistas:



-No pierdan de vista a sus hijos. Manténgase juntos en la arena o el mar o sino túrnense.

-No se confíen de que ‘está jugando al ladito’, ‘está en la orilla con sus primitos’, ‘solo voy a sacar algo del auto y vuelvo’, ‘ voy a descansar un ratito, juega pero no te alejes’ u otras situaciones.

-Enseñe a su niño(a) sus datos básicos para que pueda facilitar la ubicación de sus progenitores.

-Si el pequeño se extravió, enséñele que no debe irse con cualquier persona. Que busque y acuda a la torre de control de los salvidas o a la de seguridad ciudadana (serenazgo).