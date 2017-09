Creamfields Perú no se realizará este año por una razón que te sorprenderá [VIDEO]

Si eres un seguidor de la música electrónica, tenemos malas noticias para ti. Y es que el conocido festival Creamfields Perú no se realizará este año, según informó Kandavu Producciones en un comunicado lanzado en sus redes sociales.



Pero, ¿cuál es la razón para que el Creamfields Perú no se haga? Pues, acá te lo vamos a detallar. Como motivo principal para que la gente de Kandavu haya procedido de la forma mencionada tiene que ver con el desastre de la edición 2016 del cónclave musical.



Como muchos todavía podrán recordar, Tiësto había sido anunciado como una de las estrellas de la noche. Pero las horas pasaron, los gallos cantaron y el neerlandés no apareció en el escenario. Esto ofuscó a los hinchas del Creamfields, quienes lanzaron vasos y otros objetos para manifestar su enojo.



Ante ello, Indecopi hizo su intervención y sancionó a los responsables del Creamfields Perú con la multa de 687 mil 690 soles. Lo peor del tema es que muchas personas que habían reclamado la devolución de su dinero todavía no obtienen un céntimo de retorno.

Hay que señalar, como lo indica Kandavu, es que el tema del año pasado corrió por parte de un operador de marca distinto al actual. Tanto ellos como los representantes Creamfields UK (Reino Unido) desconocían la situación que están pasando los afectados.



"Es importante dejar claro que tanto Kandavu Producciones como Creamfields UK (festival principal en Reino Unido) desconocían que el anterior operador de la marca en Perú no había cumplido con el mandato de Incdecopi. Por ello, hemos decidido suspender el festival de este año hasta que el problema se resuelva para todos los afectados", se puede leer en la misiva.