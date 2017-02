Critican a Club Regatas por reaccionar así ante denuncia de abuso sexual a menor

¿Se debe mantener en reserva el nombre de un agresor? Luego de que se conociera que un hombre tocó indebidamente a una menor en el Club de Regatas Lima, usuarios de Facebook exigieron que el nombre del sujeto se haga público.



Fue el escritor Jose Carlos Yrigoyen, quien a través de Facebook, arremetió contra al Club de Regatas Lima por no revelar el nombre del sujeto que abusó sexualmente de una niña al interior de sus instalaciones. "Es un peligro andante", advirtió sobre el agresor.



"Una niña de diez años se pone a caminar por el club Regatas. Un tipo (...) la llama y la niña se acerca. El tema es que la niña termina conversando con él y el se la arregla para ponerla sobre sus rodillas y tocarla. Luego le pide un beso. La niña, asustada, se escapa y acusa a este sujeto ante su padre y la seguridad del club y es suspendido. No sé que influencias tiene este señor que el Club se niega a identificarlo públicamente", escribió Yrigoyen en Facebook, junto a una captura de pantalla que muestra la respuesta que el propio Club de Regatas Lima hizo -sobre este caso- a una usuaria.



Critican a Club de Regatas Lima en Facebook. La repuesta del Club de Regatas Lima a una usuaria.

En la imagen se puede leer lo siguiente:



"Debemos dejar en claro que lo que se pretende no es "tapar" al acusado, sino respetar la privacidad y reserva que el padre de la niña ha exigido al Club respecto a este tema".



Tras conocer la postura del Club de Regatas Lima, usuarios de Facebook reaccionaron así:



"En qué parte del comunicado dice que el Club ya llamó a las autoridades pertinentes. Qué tiene que ver la junta disciplinaria si claramente acá se cometió un delito?", escribió Erick Benites.



"Cuando no la élite limeña, siempre barriendo para adentro sus cochinadas. Prefieren resolverlo entre ellos", apuntó Hans Ruhr Barnatán.



"Dicen que somos mejores que antes, pero para mí somos el mismo país desigual de los años ochenta. No hemos cambiado nada. La impunidad de unos pocos sigue vigente.Esto no debe quedar así", sentenció Yrigoyen.