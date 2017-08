Cuatro sismos de regular intensidad se registraron hoy en varias regiones del Perú [VIDEO]

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que son cuatro sismos de regular intensidad los que se registraron en varias regiones del Perú. No han reportado perdidas materiales o humanas.



El último de los sismos tuvo lugar en Ilo, con una magnitud de 4.8 grados. El movimiento sísmico tuvo lugar a las 10:21 a.m. , 79 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ilo y tuvo una profundidad de 20 kilómetros.



Pero fue una hora antes, al rededor de las 9:08 a.m., que se produjo un temblor de 3.6 grados en la región de Arequipa. El epicentro tuvo lugar a 17 kilómetros del distrito de Aplao, provincia de Castilla y tuvo una profundidad de 110 kilómetros.



Minutos antes, Ica tuvo un sismo de 4 grados y el epicentro fue a 22 kilómetros al noreste del distrito de Huancano. El primer sismo se registró a las 5:55 a.m. en la región de Ucayali con una magnitud de 3.9 grados.