Gabinete Zavala: Estos son los 18 Ministros que renuncian tras ser rechazados por el Congreso [FOTOS]

Por: Antonella Osorio Horna

El Congreso de la República, con el apoyo de la bancada mayoritaria Fujimorista, rechazó ayer el pedido de confianza realizado por el ex primer ministro, Fernando Zavala. Por esa razón, todos los Ministros de su gabinete presentarán su renuncia.

Constitucionalmente, el Premier estaba facultado para hacer el pedido de confianza al Congreso. Así como los parlamentarios tiene la posibilidad de interpelar y censurar Ministros, los ejecutivos tienen la posibilidad de pedir la confianza del legislativo y asegurar su puesto para el correcto desarrollo de sus funciones.

Lamentablemente, así como pueden aceptar la cuestión de confianza, pueden rechazarla (Si quieres entender mejor como funciona la cuestión de confianza, puedes leer esta nota). Eso fue lo que sucedió en la madrugada del viernes. Ahora, todos los Ministros de Zavala tendrán que dejar sus cargos.

¿Quiénes se van? Trome.pe te trae la lista completa de los ejecutivos que dejan sus cargos, luego del rechazo del Congreso de la República.

1. Premier y Ministro de Economía y Finanzas:

Fernando Zavala Lombardi.



2. Ministro de Relaciones Exteriores:

Ricardo Luna Mendoza.

3. Ministro de Defensa:

Jorge Nieto Montesinos.

4. Ministro de Interior:

Carlos Basombrío Iglesias.

5. Ministra de Justicia y Derechos Humanos:

Marisol Pérez Tello.

6. Ministra de Educación:

Marilú Martens Cortés.

7. Ministra de Salud:

Patricia García Funegra.

8. Ministro de Agricultura:

José Manuel Hernández Calderón.

9. Ministro de Trabajo y promoción del Empleo:

Alfonso Grados Carraro.

10. Ministro de Comercio Exterior y Turismo:

Eduardo Ferreyros Küppers.

11. Ministra de Energía y Minas:

Cayetana Aljovín Gazzani.

12. Ministro de Transportes y Comunicaciones:

Bruno Giuffra Monteverde.

13. Ministro de De la Producción:

Pedro Olaechea Álvarez-Calderón.

14. Ministro de Vivienda y Construcción:

Edmer Trujillo Mori.

15. Ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables:

Ana María Choquehuanca de Villanueva.

16. Ministra de Ambiente:

Elsa Galarza Contreras.

17. Ministro de Cultura:

Salvador del Solar Labarthe.

18. Ministra de Desarrollo e Inclusión Social:

Fiorella Molinelli Aristondo.

A pesar de haber renunciado, estos Ministros pueden volver a ser convocados por el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, integrar nuevamente un gabinete. La única diferencia es que ya no estarían liderados por Fernando Zavala. Teniendo en cuenta que algunos Ministros pueden volver, Trome.pe ha realizado esta divertida encuesta para que nos digas qué Ministros se lleva tu like y cuáles prefieres que no regresen.

