¡Cuidado! Los 'golpes de calor' pueden hacerle daño a tus hijos

Ante las altas temperaturas de hasta 32 grados, que se han sentido en las últimas semanas en distintos puntos de Lima, los adultos mayores y los niños se ven expuestos a sufrir los llamados ‘golpes de calor’.

La doctora Lisset Gómez Meza, del Hospital de la Solidaridad, afirmó que los ‘golpes de calor’ se originan cuando la temperatura corporal sube por encima de los 38 grados.

“El organismo humano funciona a unos 36.5 grados y es bastante sensible a las variaciones externas. El sudor ayuda a regular la temperatura y a distribuir el calor mediante la sangre. Sin embargo, cuando los mecanismos del organismo se paralizan pierden abundante líquido y elevan las probabilidades de padecer daños neurológicos e, incluso, de morir”, dijo la especialista a Trome.

SÍNTOMAS



Indicó que si una persona sufre de náuseas, deshidratación, mareos, desorientación, dolor de cabeza e inapetencia debe acudir inmediatamente al hospital.

Los mayores de 65 años y los niños menores de seis son más vulnerables, así como las personas con alguna discapacidad física o psíquica. También los enfermos crónicos, los pacientes cardíacos, los que sufren de diabetes y deportistas.

RECOMENDACIONES



Para prevenir los ‘golpes de calor’, la doctora Lisset Gómez aconsejó:

No exponerse al sol en ‘horas punta’, entre 10 de la mañana y 4 de la tarde.



No exponer a los bebés a las radiaciones solares.



Consumir frutas (sandía, mango, pera, granadilla y piña). Además de ensaladas frescas, preparadas con limón y sal y no vinagreta.

Vestir ropa de algodón y colores claros. Incluso para niños vienen con el material para protección UV.



Llevar siempre a la mano una botella con agua.



Si siente bochorno, ponerse pañitos húmedos -no helados- en la frente.