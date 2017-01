¡Cuidado con páginas que ofrecen amor y pueden terminar en estafa!

El amor por Internet va en aumento en el Perú, donde hay 4.8 millones de solteros de 20 a 55 años. Sin embargo, la Policía Informática (Divindat) advierte que las personas que deciden iniciar un romance por chat, redes sociales o páginas especializadas, deben tener mucho cuidado, pues pueden ser víctimas de estafa.

Un informe de BBC Mundo da cuenta que las estafas en sitios de citas alcanzaron un récord en 2016. Las víctimas del llamado ‘fraude romántico’ sumaron 3 mil 889, entre hombres y mujeres, quienes entregaron a los estafadores una cifra récord de 49 millones de dólares.

Un caso es el de una mujer británica, llamada Nancy (47), quien perdió más de 390 mil dólares, los que depositó en las cuentas de un ‘novio’ italiano al que conoció a través del sitio de citas match.com.

Especialistas de la Divindat refieren que en nuestro país muchos agraviados no hacen la denuncia por vergüenza.

Recomendaron, a las personas que buscan citas online, hacerlo en páginas web seguras. Es decir, verificar el historial de las mismas.

TENGA EN CUENTA QUE

1. Los estafadores rastrean, por Internet, los perfiles y el nivel de ingresos de la víctima.



2. La policía puede investigar, pero a menudo no recupera el dinero.

3. Se aconseja no enviar dinero a desconocidos.



4. Los estafadores se encubren a través de direcciones IP de las computadoras y el uso de números de teléfono no registrados.



5. No se debe publicar información personal que pueda servir para la manipulación o el soborno.