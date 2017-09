Tenga cuidado al tomar taxi: siga estas recomendaciones para un viaje seguro

El servicio de taxi es una de las formas más utilizadas para transportarse y fuente de trabajo, pero hay riesgos. Son numerosos los asaltos y violaciones a pasajeros por falsos conductores.



Al abordar un taxi es necesario tener mucho cuidado. No hacerlo a la salida de un banco o si el número de la placa está borroso.



Pero los taxistas también son víctimas. Hace días, en el cruce de la avenida Iquitos y jirón Francia (La Victoria), tres delincuentes asaltaron a un chofer al que solicitaron servicio mediante aplicativo.



“La seguridad total no existe, pero se puede minimizar riesgos”, dice César Ortiz, presidente de Aprosec.



“Por años manejo en Lima y no es fácil estar al volante, atento a la calle, las señales y los que suben, porque hasta enfermos y mujeres con bebé son parte de tretas”, dijo un taxista en Surquillo.



¿Son seguros los taxis por aplicativo?

RECOMENDACIONES

* De preferencia taxi conocido o formal, con GPS.

* Si es taxi de la calle observe franjas laterales de cuadritos a los lados, placa en las puertas y casquete fijo, no pegado.

* Poner seguro a las puertas. Si baja la luna, que sea solo un poco para el aire.

* No se descuide usando celular ni deje objetos de valor a la vista.

* Evitar estacionar en zonas oscuras, no transitadas.

* Atento en el tráfico y semáforos. No poner resistencia en un atraco.

* Aplicativo ‘Wachitaxi’ del Mininter rastrea el viaje. Requiere descargarlo, tomar foto de placa y conductor, clave y elegir ‘nuevo recorrido’.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.