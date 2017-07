Desde muy pequeña, Nayda Carbajal (15) había oído las leyendas de Urubamba de su abuela, quechuahablante de una comunidad de Maras, en Cusco. Pero una especialmente captó su atención: la leyenda de “los condenados”, espíritus de personas malas que son condenadas a vagar por las quebradas de la zona.



Este año, después de llevar un taller de Periodismo en el Colegio Sol y Luna, Nayda se animó a escribir esta historia. Este es solo uno de los textos que forman parte de INTERCOOL, la primera revista creada por adolescentes en este colegio del Valle Sagrado de los Incas, Cusco.



Pero esta no es una institución convencional. El 90% de sus más de 200 alumnos estudia gratis o a cambio de montos simbólicos, porque carecen de recursos económicos, viven en albergues o enfrentan problemas familiares. Gracias a sus becas, ellos tienen las mismas oportunidades educativas que el 10% restante de estudiantes, quienes sí están en condiciones de pagar una pensión completa.



La revista INTERCOOL fue creada en mayo de este año por 12 alumnos de primero a quinto de secundaria y es un reflejo de esta mezcla de realidades. En el taller de Periodismo participaron hijos de empresarios del valle y jóvenes de padres campesinos; estudiantes con familias bien establecidas y adolescentes que viven en albergues desde corta edad.



Esta publicación cuenta con 56 páginas donde los chicos han escrito reportajes, artículos de opinión, testimonios, leyendas de Urubamba, foto reportajes y cuentos basados en sus intereses y preocupaciones. Sin embargo, el proyecto no estaría completo sin la impresión de la revista. Es por ello que actualmente, el colegio busca financiamiento para imprimir sus primeros 1,000 ejemplares.



La institución acaba de lanzar una campaña de recaudación de fondos en el portal de Generosity para recibir donaciones. Solo hay que ingresar a www.generosity.com y escribir en el buscador el nombre de la campaña: “First magazine created by teenagers in rural Peru” (la versión en español sale al final). Luego hay que dar click en el botón de “DONAR AHORA”, escribir el monto deseado, datos de tarjeta de crédito o débito, y listo. Toda suma, por más pequeña que sea, los ayudará a alcanzar la meta.



¿Para qué servirá el financiamiento?



El colegio necesita S/.4 mil para imprimir 1,000 copias de la primera edición en papel couché. El objetivo es crear dos ediciones al año (en español e inglés), para su venta al público en general. Esto permitirá reunir fondos para ampliar el proyecto y continuar la labor social del colegio. En el portal de Generosity, la institución aspira a conseguir el financiamiento para imprimir las primeras cuatro ediciones de la revista.





Para más información, puedes ingresar a: www.colegiosolyluna.com, al Fanpage de Colegio Intercultural Sol y Luna, o escribir a petit@colegiosolyluna.com.



¿Quiénes son?

Los esposos Petit Miribel y Franz Schilter (de Francia y Suiza, respectivamente) llegaron al Valle Sagrado de los Incas en el año 1998, con el compromiso de apoyar a la niñez y juventud de la comunidad. Empezaron ayudando a mejorar la infraestructura de escuelas locales y organizando actividades culturales y deportivas. Pero no fue hasta después de 10 años que decidieron abrir su propio centro educativo: el Colegio Intercultural Sol y Luna. Actualmente, la institución atiende a más de 200 niños y adolescentes de inicial, primaria, secundaria y Paqari, el centro para alumnos con habilidades diferentes. El colegio se sostiene con fondos del hotel Sol y Luna (también fundado por la pareja) y donaciones de empresas y particulares.