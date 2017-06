Cusco: hallan a niña de 2 años junto al cadáver de su madre, sobrevivió comiendo panes

Al parecer, se trata de otro caso de feminicidio. Una madre de familia de 28 años fue hallada sin vida dentro de la habitación que alquilaba, en la asociación de vivienda La Meseta, distrito de San Sebastián, en Cusco.



La mujer fue identificada como Yovana Usccuhuaman Saraya. Al llegar al lugar del crimen, los agentes de la policía estimaron que la mujer tenía 48 horas de fallecida.



Pero los agentes no solo hallaron el cadáver de la mujer. Junto al cuerpo encontraron a una niña dormida: su hija de apenas 2 años. Trascendió que la menor sobrevivió comiendo panes.



La policía cree que la mujer fue brutalmente agredida por desconocidos. Sin embargo, Yoli Huamán, hermana de la fallecida, sospecha de la ex pareja de la joven. Un sujeto llamado Edy Mejía Challco con quien la víctima sostenía una relación. Pero tal identidad no existe en los registros de Reniec.



La familia contó que Mejía Challco era el único que tenía la llave del cuarto de Yovana. Incluso aseguraron que este constantemente celaba a la mujer con el padre de su hija y con el dueño del local donde trabajaba.



En tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de su Centro Emergencia Mujer - CEM en el distrito de San Sebastián, en Cusco, viene brindando atención integral a los familiares de Yovana Usccuhuaman Saraya. También se ha gestionado atención para la hija de la víctima que se encuentra estable y sin signos de violencia.