Daniel Urresti lo hizo otra vez. El ex ministro de interior utilizó su cuenta de Twitter para burlarse de las disculpas públicas que realizó Yesenia Ponce, el día de ayer. Urresti, fiel a su estilo, no dejó pasar las palabras de la parlamentaria y la parodió en su red social.

“Yesenia Ponce: Su majestad, perdone mi momento de sinceridad, electrocúteme pero no me ignore por favor. No volveré a decir la verdad”, escribió Daniel Urresti, en uno de sus tweets, haciendo una clara referencia a Keiko Fujimori.

"Yesenia Ponce: Su Majestad, ¡no soy digna de que sus ojos chinitos me vean una vez más! ¡Hágame callejón oscuro por favor! ¡Azóteme!", escribió en otro tweet el ex ministro de interior, Daniel Urresti.

Yesenia Ponce: su majestad, perdone mi momento de sinceridad! Electrocúteme pero no me ignore por favor! No volveré a decir la verdad! — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) 19 de septiembre de 2017

Yesenia Ponce: Su Majestad no soy digna de q sus ojos chinitos me vean una vez más!Hagame callejón oscuro por favor! Azóteme! — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) 18 de septiembre de 2017

Recordemos que el último domingo, un audio filtrado de Yesenia Ponce fue presentado en Cuarto Poder. En el audio se escucha a la Congresista de Fuerza Popular acusar Keiko Fujimori de retrasar el proyecto 'Chinecas', con la finalidad de 'no ayudar al gobierno' actual.

"Me llama a su despacho, a una reunión, y me dice Keiko: '¿Yesenia, vamos a ayudar al Ejecutivo?, ¿le vamos a solucionar al Ejecutivo? Nosotros vamos a ser gobierno el 2021. Este proyecto tiene que ser nuestro. ¿Por qué le vamos ayudar al Ejecutivo con este proyecto?' Allí me quedé fría. Muy buen proyecto, pero no es el momento", se escucha decir a Yesenia Ponce en el audio filtrado.

Luego del escándalo, la bancada Fujimorista tuvo una reunión de emergencia, a la que Yesenia Ponce acudió brevemente. Luego de la reunión, Ponce dio una conferencia de prensa en la que pidió disculpas pública a Keiko Fujimori y a su bancada. La congresista desmintió sus propias declaraciones y aseguró que se debieron a un 'arrebato', producto de su inmadurez política.

“Mi posición personal era distinta por lo que sentí frustración y molestia debido a la poca madurez política que tenía en ese momento y a mi desconocimiento técnico del tema. Desahogué mi frustración de la peor manera faltando a la verdad”, aseguró Yesenia Ponce en su discurso.

No hay que olvidar que la congresista Fujimorista, Yesenia Ponce, fue acusada de presentar documentación falsa sobre sus estudios escolares. Según la denuncia, la congresista no terminó el 4to y 5to de secundaria. Sin embargo, en una primera investigación de la Comisión de Ética se archivó el caso y no pasó a mayores.

Días después, se presentó un voucher por un depósito de 10 mil soles al director del colegio donde supuestamente había estudiado Yesenia Ponce. El denunciante aseguró que la congresista le pidió que realizara el depósito en el banco en lugar de ella, pues estaba apurada.

