Defensor del Pueblo: Se debe renegociar peaje de Puente Piedra

Frente a los cuestionamientos y protestas que ha originado el peaje de Puente Piedra, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, dijo que el contrato de concesión con Rutas de Lima afecta a 2.5 millones de ciudadanos y que la salida a este problema “va por la renegociación del mismo”.



"El derecho del desplazamiento no es solo un derecho que afecta a los que tienen vehículos, es un derecho que está vinculado con la salud, el trabajo y la educación; afectando a 2,5 millones de personas, por eso de la Defensoría del Pueblo ha intervenido”, manifestó Walter Gutiérrez.



Respecto a la posibilidad de que el Gobierno de un decreto de urgencia, Walter Gutiérrez indicó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no tiene competencia directa, pero ve con buenos ojos que se reúna con el alcalde de Lima, Luis Castañeda.



"Estimo que (ellos) ya deben estar en contacto y estoy convencido que la empresa (Rutas de Lima) no va a tener alternativa que sentarse a negociar", expresó Walter Gutiérrez.



Walter Gutiérrez también indicó que los contratos son muy importantes para las inversiones, pero consideró que por encima de eso está el derecho fundamental de la persona. "Los funcionarios tenemos que entender que cuál es el rol de los derechos fundamentales en los contratos, ya que estos podrían afectar la vida de millones de personas, cuando la idea es que la mejore", enfatizó.