Demandan a Donald Trump: exconcursante 'The Apprentice' lo acusa de no admitir abusos sexuales

Summer Zervos, exconcursante del programa The Apprentice, presentó una demanda por difamación contra el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, acusándolo de no admitir la verdad sobre su presunto abuso sexual.



Trump no ha podido ser contactado inmediatamente para ofrecer comentarios al respecto. Pero previamente ha negado todas las acusaciones de abuso sexual y conducta inapropiada a mujeres.



Como se sabe, Zervos acusó a Donald Trump de haber abusado sexualmente de ella durante el tiempo que fue parte de The Apprentice.



“Vino hacia mí y empezó a besarme con la boca abierta al tiempo que tiraba de mí hacia él. Me alejé y me senté en una silla. Él se sentó frente a mí e hice un intento de empezar una conversación. Entonces me pidió que me sentara junto a él. Lo hice. Me agarró por el hombro y empezó a besarme muy agresivamente y me puso la mano en el pecho. Me separé y fui al otro lado de la habitación. Entonces vino, me agarró la mano y me llevó al dormitorio”, contó Servoz en su momento.



A pocos días de que Donald Trump asuma oficialmente como presidente de Estados Unidos, la abogada Goria Allred y Summer Zervos ofrecieron una conferencia de prensa en Los Ángeles, donde dieron lectura a la demanda contra Trump, en la que es acusado de comportarse como un "depredador sexual".



"No hay un buen momento [para presentar la demanda]. No hay mal tiempo. Fuimos pacientes. Pero el tiempo se ha terminado", dijo Allred.



"El tiempo para hacer frente a las consecuencias", añadió. "Las mujeres no son una nota al pie de la historia".